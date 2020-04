Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Mörfelden-Walldorf (ots)

Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer beschädigte auf einem öffentlichen Parkplatz am Bahnhof Walldorf einen geparkten grauen VW Golf an der Heckklappe. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt, der Unfall ereignete sich am 21.04., zwischen 08.00 und 15.00 Uhr. Hinweise bitte an die Polizeistation Walldorf, Tel. 06105/40060.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Polizeidirektion Groß-Gerau

Polizeistation Mörf.-Walldorf



Telefon: 06105/40060

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell