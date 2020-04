Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Raunheim: Schneller Fahndungserfolg nach versuchtem Einbruchsdiebstahl

Raunheim (ots)

Einen schnellen Fahndungserfolg konnte die Polizei am Sonntagabend (20.04.) nach einem versuchten Einbruchsdiebstahl in einem Warenlager einer Supermarktkette in Raunheim verzeichnen.

Zwei unbekannte Männer fielen den Angestellten gegen 20.15 Uhr auf dem Gelände des Lagers auf. Nachdem sie die Unbekannten ansprachen, ergriffen diese die Flucht. Einer von ihnen konnte festgehalten werden, woraufhin die Polizei alarmiert wurde. Nach eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen stoppten die Beamten ein Fahrzeug mit zwei Insassen an einer Tankstelle in der Mönchhofallee. Darunter der zweite Flüchtige und ein weiterer Tatverdächtiger. Im Zuge der Ermittlungen konnten auch Hinweise auf weitere mögliche Komplizen gewonnen werden, die sich nicht im Auto befanden.

Schließlich wurden auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Darmstadt vier Wohnungen in Offenbach durchsucht. Neben Zigaretten, stellten die Beamten rund 35 Gramm Marihuana sicher. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen, stellte sich heraus, dass aus dem Lager bereits in der Nacht zum 13. April diverse Zigaretten-Stangen entwendet wurden.

Inwieweit die Festgenommenen im Alter zwischen 19 und 39 für diese und andere Taten verantwortlich sind, müssen die weiteren noch andauernden Ermittlungen zeigen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Katrin Pipping

Telefon: 06151/969-2414

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell