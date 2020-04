Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Viernheim: Mit Farbe verschmiert

Polizei nimmt zwei junge Männer fest

Viernheim (ots)

Nach einem Hinweis auf Farbschmierer am Dienstag (21.04.2020) kurz nach Mitternacht in der Bürgermeister-Neff-Straße konnte eine Streife im Rahmen der Fahndung zwei junge Männer festnehmen. Auf ihrem Fluchtweg hatten sie bereits einen Rucksack weggeworfen. In diesem fanden die Beamten Sprühdosen. Bei den Tatverdächtigen konnten zudem Handschuhe sichergestellt werden, die mit der passenden Farbe aus dem Rucksack verschmiert waren. Aufgrund der erdrückenden Beweislast wurde gegen das Duo Anzeige wegen des Verdachts der Sachbeschädigung erstattet.

