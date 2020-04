Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Erbach: Feuer am Silberbrünnchen schnell gelöscht

Polizei sucht Zeugen

Erbach (ots)

Am Montagmittag (20.04.2020) gegen 13.50 Uhr kam es im Erbacher Wald im Bereich der verlängerten Sophienhöhe zu einem Brand. Nach ersten Ermittlungen hatte beim sogenannten Silberbrünnchen Gehölz neben einem Waldweg Feuer gefangen. Die alarmierten Feuerwehren aus Erbach und Michelstadt hatten das Feuer schnell gelöscht und konnten zudem noch einen weiteren Brandort in unmittelbarer Nähe lokalisieren, wo ein Baumstamm brannte. Auch dieser wurde gelöscht. Die Ermittler des Kommissariats 10 der Kriminalpolizei gehen derzeit davon aus, dass die Feuer vorsätzlich verursacht wurden. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder denen im Bereich des Silberbrünnchens zwischen 13.30 Uhr und 14.30 Uhr verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06062 / 953-0 zu melden.

