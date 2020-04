Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Michelstadt: Grüner Golf mutwilig mit Trennschleifer beschädigt?

Zeugen gesucht

Michelstadt (ots)

Ein grüner Golf, abgestellt auf dem Parkplatz eines Bekleidungsgeschäftes in der Friedrich-Ebert-Straße, ist in der Zeit zwischen Samstag (18.4.) und Montag (20.4.) in das Visier von noch unbekannten Vandalen geraten. Nach ersten Erkenntnissen dürften die Täter mutmaßlich einen Trennschleifer benutzt und damit ihre Spuren an der Fahrzeugseite hinterlassen haben. Die Schadenssumme wird derzeit auf mindestens 2000 Euro geschätzt. Die Dezentrale Ermittlungsgruppe in Erbach ermittelt und sucht Zeugen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können. Unter der Rufnummer 06062/9530 sind die Beamten zu erreichen.

