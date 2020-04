Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Eberstadt: Einbruch in Fitnessstudio

Zeugen gesucht

Darmstadt (ots)

Wie der Polizei am Montag (20.4.) bekannt wurde, haben Kriminelle in den zurückliegenden Tagen ein Fitnessstudio in der Pfungstädter Straße heimgesucht. Gewaltsam gelangten die Diebe in die Räume des Studios, brachen dort einen Getränkeautomaten auf und entwendeten ersten Erkenntnissen zufolge mindestens einen Fernseher sowie Gewichte. Das gesamte Ausmaß der Beute ist abschließend noch nicht bekannt. Nach ersten Schätzungen dürfte sich der von den Tätern verursachte Gesamtschaden auf mehrere Tausend Euro belaufen. Die Dezentrale Ermittlungsgruppe in Pfungstadt ist mit den weiteren Ermittlungen betraut und sucht Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Diese werden gebeten, sich mit den Beamten in Verbindung zu setzen (Rufnummer 06157/95090).

