Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Babenhausen: Einbruch in Polstergeschäft

Täter lassen Feuerlöscher mitgehen

Babenhausen (ots)

Noch unbekannte Täter haben in den zurückliegenden Wochen, zwischen Mittwoch (18.3.) und Sonntag (19.4.), ihr Unwesen in der Aschaffenburger Straße getrieben und unter anderem einen Feuerlöscher sowie eine Schaufel aus der Lagerhalle eines Polstergeschäftes mitgehen lassen. Um in das Objekt zu gelangen, hatten die Kriminellen die Scheibe eines Rolltores beschädigt. Die Kriminalpolizei (K21/22) ermittelt und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

