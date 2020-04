Polizeipräsidium Südhessen

Auf der Suche nach in Fahrzeugen liegengelassen Wertsachen und Geld waren Kriminelle über das Wochenende in der Riedeselstraße, der Wilhelminenstraße und dem Niebergallweg. Im Laufe des Montagvormittags (20.04.2020) gingen bei der Polizei sechs Anzeigen ein.

Aus einem blauen VW Caravelle in der Wilhelminenstraße haben die Kriminellen eine Tasche entwendet, die im Fußraum der Beifahrerseite abgelegt war. Um an ihre Beute zu gelangen, schlugen sie zuvor die Seitenscheibe des Fahrzeugs ein. In der Riedeselstraße gingen die Täter einen Sprinter und einen Crafter an. In einem der Fahrzeuge fanden sie ein Smartphone, das sie mitnahmen.

Auch ein VW Golf und ein Mini Cooper im Niebergallweg durchsuchten die Täter nach Wertsachen, fanden allerdings nichts Brauchbares.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Das Kommissariat 21/22 hat in allen Fällen die Ermittlungen zu den Dieben übernommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151 / 969-0 bei den Ermittlern zu melden.

In diesem Zusammenhang bitten die Ermittler die Autofahrer: Bieten Sie Dieben keine Gelegenheiten! Achten Sie darauf, dass Ihr Auto abgeschlossen ist und lassen Sie keine Wertgegenstände oder Taschen in Fahrzeug liegen!

