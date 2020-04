Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Nicht zum Ziel gelangt

Zeugen nach Einbruchsversuch gesucht

Darmstadt (ots)

Ein bislang unbekannter Täter beabsichtigte in der Nacht zum Samstag (18.04.2020), in eine Firma in einem Bürogebäude in der Dolivostraße zu gelangen. Um zu seinem Ziel zu kommen, versuchte der Kriminelle, eine Scheibe einzuschlagen. Nachdem aufgrund der Doppelverglasung nur der eine Teil der Scheibe zerstört wurde, ließ der Täter von seinem Vorhaben ab und ergriff unerkannt die Flucht. Die Tat wurde am Samstagvormittag gegen 09.00 Uhr bemerkt und der Polizei gemeldet. Die Beamten der Ermittlungsgruppe City haben den Fall übernommen und bitten unter der Rufnummer 06151 / 969-0 um Zeugenhinweise.

