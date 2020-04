Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Breuberg

Höchst: Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung

Wer kann Hinweise geben?

Breuberg / Höchst (ots)

Die Ermittler der Polizeistation Höchst ermitteln nach zwei Fällen von Sachbeschädigungen in den vergangen Tagen und bitten Zeugen, die Hinweise zu den Verursachern geben können, sich unter der Rufnummer 06163 / 941-0 zu melden.

Rund 100,- Euro Schaden haben bislang unbekannte Täter an der Hausmeisterkabine auf dem Schulhof der Grundschule in der Kreuzstraße in Rai-Breitenbach angerichtet, indem sie gewaltsam die Türbolzen lösten. Das Fehlen der Türbolzen und die beschädigte Tür wurden am Donnerstagnachmittag bemerkt (09.04.2020).

Weiterhin besteht der Verdacht, dass zwei dunkel gekleidete Personen am Freitagabend (17.04.2020) gegen 22.50 Uhr die Wände an der Bahnunterführung an der Ortsumgehung verschmiert haben. Ein Zeuge hatte die Personen beobachtet und die Polizei verständigt. Eine umgehende Fahndung nach den Personen verlief ohne Erfolg. Inwieweit es sich um neue Schmierereien an der Unterführung handelt, bedarf der weiteren Klärung.

