Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Zimmern: Terrassentür hält Einbruchsversuch stand

Polizei sucht Zeugen nach versuchtem Einbruch

Groß-Zimmern (ots)

Unbemerkt hatte sich ein Krimineller am Samstagnachmittag (18.04.2020) in der Zeit zwischen 12.30 Uhr und 17.00 Uhr auf ein Grundstück in der Straße "Am Roten Morgen" geschlichen und dort versucht, die Terrassentür zu einem Einfamilienhaus aufzubrechen. Da die Tür den Hebelversuchen des Täters standhielt, suchte dieser das Weite ohne zu seinem Ziel gelangt zu sein. Der an der Tür angerichtet Schande beläuft sich auf mindestens 300,- Euro.

Das Kommissariat 21/22 der Kriminalpolizei ermittelt wegen versuchten Einbruchs und bittet Zeugen, denen in diesem Zusammenhang verdächtige Personen aufgefallen sind, sich unter der Rufnummer 06151 / 969-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Andrea Löb

Telefon: 06151/969-2400 o. Mobil: 0173/659 7598

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell