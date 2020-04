Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Krimineller bricht weißen BMW auf

Wer kann Hinweise geben?

Rüsselsheim (ots)

Nachdem ein geparkter 1er BMW in der Platanenstraße in der Nacht zum Sonntag (19.04.), gegen 4.35 Uhr, aufgebrochen wurde, hofft die Polizei auf weitere Hinweise.

Zeugen meldeten der Polizei, wie ein unbekannter Mann die Scheibe des Wagens einschlug. Daraufhin soll er in den Innenraum gegriffen und einen Gegenstand herausgeholt haben. Nachdem der Kriminelle die Örtlichkeit verließ, kam er nach einigen Minuten nochmals zurück und gelangte über das Seitenfenster in das Fahrzeug. Im Anschluss stieg er wieder aus und flüchtete unerkannt. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifen verlief ergebnislos. Die Ermittlungen zu den genauen Umständen und zum Diebesgut dauern an.

Der Flüchtige wird auf 1,70 - 1,80 Meter geschätzt und soll zwischen 40 und 45 Jahre alt sein. Bekleidet war er mit einem grünen Oberteil und einer beigefarbenen langen Hose.

Wer Hinweise zum Aufenthaltsort des Flüchtigen geben kann oder andere verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Polizei in Rüsselsheim unter der Telefonnummer 06142/696-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell