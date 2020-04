Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rimbach: Tabak, Energydrinks und mehr

Zeugen nach Einbruch gesucht

Rimbach (ots)

Tabak, ein Handy, mehrere Energydrinks und Parfum gehören zur Beute eines Einbrechers, der am Sonntagabend (19.04.2020) in der Zeit zwischen 18.00 Uhr und 20.00 Uhr ein Mehrfamilienhaus in der der Straße "Im Kreuzwinkel" aufgesucht hatte. Nach ersten Ermittlungen war es dem Kriminellen gelungen, die Wohnungstür mit Gewalt zu öffnen. Im Wohnzimmer fand er dann die Beute im Wert von rund 260,- Euro. Zudem beabsichtigte der Täter auch, in eine weitere Wohnung in dem Wohnhaus zu gelangen. Da die Wohnungstür dem Aufbruchsversuch standhielt, blieb es in diesem Fall bei einem Versuch. Das Kommissariat 21/22 der Kriminalpolizei hat die Ermittlungen in dem Fall übernommen und bittet Zeugen, die Hinweise zu dem bislang unbekannten Täter geben können oder diesen beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 06252 / 706-0 zu melden.

