POL-DA: Raunheim: Auto-Aufbrecher am Werk

Wer kann Hinweise geben?

Raunheim (ots)

In der Nacht zum Freitag (17.04.) geriet ein geparkter Ford in der Straße "Am Schifferstück" in das Visier von Kriminellen.

Die Unbekannten verschafften sich zunächst durch Gewalteinwirkung Zugriff zum Fahrzeuginnenraum. Dort entwendeten sie unter anderem einen Laptop, eine Geldbörse und das Lenkrad des Wagens. Daraufhin konnten sie mit ihrer Beute im Gesamtwert von mehreren Hundert Euro unerkannt flüchten.

Zeugen oder Anwohner, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim zuständigen Kriminalkommissariat 21/22 in Rüsselsheim unter der Rufnummer 06142/696-0 zu melden.

