Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Mörfelden-Walldorf (ots)

Ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte in der Nacht vom 18.04. auf den 19.04. in der Straße "An den Eichen" in Walldorf einen geparkten schwarzen 3er BMW, dabei ging auch die Heckscheibe des Wagens zu Bruch. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt, aufgrund von aufgefundenen Spuren hat er sich bei dem Unfall vermutlich verletzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Walldorf, Tel. 06105/40060.

