Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Höchst/ Breuberg-Sandbach/Mühlhausen: Kontrollen von Rasern, Posern und Tunern/ 19-Jähriger beschädigt mit Fahrweise Asphaltdecke

Höchst (ots)

Mit Beginn der wärmeren Tage hat die Polizei auch wieder ein besonderes Augenmerk auf potentielle Raser, Poser und Tuner gelegt, die sich vereinzelt seit dem vergangenen Jahr, insbesondere im Bereich von Höchst/Breuberg präsentiert hatten.

In diesem Zusammenhang haben die Ordnunsghüter von der Polizeistation Höchst, seit März, verstärkt Kontrollen durchgeführt, die am Freitag (17.4.) zudem von einer Geschwindigkeitsüberprüfung begleitet und im Bereich Breuberg-Sandbach, sowie Breuberg-Mühlhausen durchgeführt wurden.

Hierbei kontrollierten die Beamten rund 190 Fahrzeuge mit einer erfreulichen Bilanz, basierend auf wenig Beanstandungen. Positiv hervorzuheben ist, dass sich hier insbesondere die Motorradfahrer an die vorgeschriebene Geschwindigkeitsbegrenzung hielten. Dagegen überschritten elf Autofahrer die zulässige Höchstegschwindigkeit. Acht von ihnen wurden mit einem Verwarngeld geahndet, drei Wagenlenkern droht ein Bußgeldverfahren. Weil ein Fahrer seinen Führerschein nicht mit sich führte und vorzeigen konnte, wurde ihm eine Mängelkarte ausgestellt.

Im Gesamtergebnis der zurückliegenden Wochen wurden vereinzelt getunte Fahrzeug mit kleineren Verstößen festgestellt. In fünf Fällen, bei denen durch technische Veränderungen die Betriebserlaubnisse erloschen waren, wurden Anzeigen gefertigt. Weil ein 19-jähriger BMW Fahrer am Dienstag (7.4.), durch die Fahrweise des "driftens", die Asphaltdecke am Bahnhof in Höchst massiv verunreinigt und durch Einbrennungen beschädigt hatte, wird er sich zukünftig in einem Strafverfahren wegen Sachbeschädigung verantworten müssen.

Die Kontrollen, mit dem Fokus auf getunte Fahrzeuge und pozentielle Raser werden in den kommenden Wochen fortgeführt.

