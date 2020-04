Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bickenbach: Brand einer Pergola greift auf Wohnhaus über

Bickenbach (ots)

Am frühen Sonntag (19.04.), kurz nach Mitternacht, wurden Polizei und Feuerwehr ein Gebäudebrand in der Pfungstädter Straße in Bickenbach gemeldet. Nach derzeitigem Ermittlungsstand geriet eine Pergola aus bisher unbekannter Ursache in Brand, die Flammen griffen im weiteren Verlauf auch auf das Gebäude über. Durch die Feuerwehren aus Bickenbach, Seeheim und Alsbach konnte das Feuer unter Kontrolle gebracht und schließlich abgelöscht werden. Die zum Zeitpunkt der Brandauslösung alleine in dem Wohnhaus anwesende 81-jährige Bewohnerin konnte sich selbstständig in Sicherheit begeben. Der durch den Brand entstandene Sachschaden wird auf ca. 100.000.- Euro geschätzt, das Haus ist aktuell nicht bewohnbar, die Bewohnerin kommt bei Nachbarn unter. Am Einsatzort waren ca. 65 Einsatzkräfte der Feuerwehren, 2 RTW und eine Polizeistreife der Polizeistation Pfungstadt im Einsatz. Die Brandursachenermittlungen werden durch die Kriminalpolizei der Polizeidirektion Darmstadt- Dieburg aufgenommen werden.

Alexander Lorenz, EPHK (Polizeiführer vom Dienst)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Führungs- und Lagedienst

Tel.: 06151- 9693030

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt



Telefon: 06151 - 969 2400

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell