Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Schwerer Verkehrsunfall am Eulbacher Schloß

Rettungshubschrauber im Einsatz

Michelstadt / OT Eulbach (ots)

Schwerverletzt wurde ein 19-jähriger bei einem Verkehrsunfall am frühen Samstagmorgen (18.04.20) auf der B47 am Eulbacher Jagdschloß. Gegen 03.00 Uhr kam er allein im Fahrzeug in einem Kurvenbereich in Richtung Michelstadt nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Der Fahrer aus Bad König kam mit einem Rettungshubschrauber mit lebensbedrohlichen Verletzungen in eine Klinik. Der Streckenabschnitt ist bis auf weiteres zwischen der L3349 (Abzweig nach Vielbrunn) und dem Abzweig nach Würzberg (K45) voll gesperrt.

gef.: Michael Gorsboth, EPHK und Polizeiführer vom Dienst

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt



Telefon: 06151 - 969 2400 oder 06151 - 969 3030 (PvD)

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell