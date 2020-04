Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Bürstadt (ots)

Am 17.04.2020 wurde in der Zeit zwischen 12:00 Uhr und 13:15 Uhr in der Nibelungenstraße in Bürstadt, Höhe der dortigen Tankstelle, ein geparkter schwarzer Opel Zafira nicht unerheblich an der linken Fahrzeugseite beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 4000EUR. Das unfallverursachende Fahrzeug entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Wer Hinweise zum Unfallgeschehen geben kann, soll sich bitte bei der Polizeistation Lampertheim-Viernheim unter der Telefonnummer 06206/9440-0 melden.

