POL-DA: Gernsheim/Stockstadt/Bergstraße: 32-jähriger Einbrecher in Haft

Verantwortlich für dutzende Fälle

Gernsheim/Stockstadt/Bergstraße (ots)

Ein 32-Jähriger wurde am Ostermontag (13.4.) nach einem Einbruch in Einhausen durch die Polizei festgenommen (wir haben berichtet).

Durch umfangreiche Spurenauswertungen konnten dem 32 Jahre alten Mann nicht nur mehrere Taten an der Bergstraße zugeordnet werden, sondern auch im Kreis Groß-Gerau. Im Zuge ausführlicher Ermittlungen fanden die Beamten heraus, dass der 32-Jährige Einbrüche in Gernsheim und Stockstadt begangen hat. So auch den Einbruch in die katholische Pfarrgemeinde bei Maria Einsiedel in Gernsheim im Februar dieses Jahres. Hierbei wurde die Jesus-Statue vom Kreuz gerissen und entwendet (wir haben berichtet). Insgesamt konnten dem Festgenommenen 18 Einbrüche seit Ende letzten Jahres im Groß-Gerauer Bereich und an der Bergstraße zugeordnet werden.

Nach der Vorführung bei einem Haftrichter am Dienstag (14.4.), wurde der 32-Jährige in eine Justizvollzugsanstalt verbracht.

