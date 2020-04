Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bad König: Gestohlene Gartenstühle beschädigt aufgefunden

Besitzerin setzt Belohnung in Höhe von 200 Euro aus

Bad König (ots)

Nachdem zwischen Montag (13.4.), 20 Uhr und Dienstagmorgen (14.4.), 9 Uhr, zwei weiße Kunststoffgartenstühle von einem freizugänglichen Grundstück "An den Seen" gestohlen wurden, sind diese beschädigt in der angrenzenden Parkanlage der Bad Königer Seen wiederaufgetaucht.

Die geschädigte Besitzerin, die ihr Eigentum als vorübergehende Sitzgelegenheiten für Besucher der Anlage zur Verfügung gestellt hatte, setzt für Hinweise, die zur Ergreifung der Täter führt, eine Belohnung in Höhe von 200 Euro aus.

Zeugen, die zur fraglichen Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06062 / 9530 bei der Polizei (DEG) in Erbach zu melden.

