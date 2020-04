Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Pfungstadt-Hahn: Geld aus Auto entwendet

Wer kann Hinweise geben?

Pfungstadt-Hahn (ots)

Kriminelle hatten es am Donnerstagmittag (16.04.), gegen 12 Uhr, auf ein geparktes Auto "An der Gehrengasse" abgesehen. Durch das herabgelassene Fenster konnten die Unbekannten mit einem länglichen Gegenstand die Fahrertür öffnen. Ersten polizeilichen Ermittlungen zufolge, erbeuteten sie unter anderem einen Jutebeutel mit mehreren Hundert Euro Bargeld. Das Kriminalkommissariat 21/22 in Darmstadt ist mit dem Fall betraut und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

Vor diesem Hintergrund gibt die Polizei folgende Tipps:

- Versichern Sie sich, dass beim Verlassen des Fahrzeugs alle Fenster und Türen ge- und verschlossen sind!

- Lassen Sie keine persönlichen Wertgegenstände im Auto liegen!

