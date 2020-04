Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Heppenheim: Dieseldiebe auf dem Fuchsbuckel an der A 5

Heppenheim (ots)

Insgesamt 600 Liter Dieselkraftstoff zapften Diebe in der Nacht zum Mittwoch (14. - 15.4.) aus zwei Tanks einer Volvo-Sattelzugmaschine. Der Brummifahrer aus Hamburg hielt gegen 21 Uhr auf dem Parkplatz an der A 5 an, um zu ruhen. Unbemerkt brachen die Diebe die Tankdeckel im Lauf der Nacht auf und zogen mit Schläuchen den Sprit heraus.

Die Autobahnpolizei (EG) ermittelt in dem Fall weiter und nimmt Hinweise zu den Spritdieben entgegen. Telefon: 06151 / 87560.

