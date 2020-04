Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Wald-Michelbach: Weißer Transporter fährt gegen schwarzen Smart-Fortwo

Polizei ermittelt wegen Unfallflucht und sucht Zeugen

Wald-Michelbach (ots)

Für die Ermittlungen nach einer Verkehrsunfallflucht sucht die Polizei in Wald-Michelbach noch weitere Zeugen. Auf dem Parkplatz eines Baucenters in der Ludwigstraße stieß am letzten Samstag (11.4.) zwischen 14.30 Uhr und kurz nach 15 Uhr ein weißer Transporter beim Rangieren gegen einen schwarzen Smart und beschädigte diesen im Frontbereich. Der Sachschaden an dem Fortwo wird auf 2000 Euro geschätzt. Bei der Anzeigenaufnahme am Dienstag (14.4.) berichtete der geschädigte Smart-Besitzer, dass der Fahrer des Transporters wohl Waren in sein Fahrzeug einlud, bevor er wieder in den Markt zurückging. Der Unfallschaden am Smart wurde erst später entdeckt.

Wer Hinweise zu dem gesuchten Fahrer des Transporters geben kann, wendet sich bitte an die Polizeistation Wald-Michelbach. Telefon: 06207 / 94050.

