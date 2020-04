Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Viernheim

A 659: Drei Monate ohne Führerschein

Zivilfahnder ziehen 30-jährigen Autofahrer aus dem Verkehr

Viernheim (ots)

Auf drei Monate ohne Führerschein muss sich ein 30 Jahre alter Autofahrer einstellen, den Zivilfahnder am Mittwochabend (15.04.) auf der Autobahn aus dem Verkehr gezogen haben. Gegen 19.30 Uhr war der Mann aus dem Rhein-Neckar-Kreis durch seine rasante Fahrweise in das Visier der Streife geraten. Auf der A 659 bei Viernheim wurde er mit 173 km/h anstelle der dort erlaubten 100 km/h gemessen. Es folgte die Kontrolle und Einleitung eines Verfahrens. Der 30-Jährige muss mit zwei Punkten in Flensburg, 600 Euro Bußgeld sowie einem dreimonatigen Fahrverbot rechnen.

