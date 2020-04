Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lampertheim: Sprengung einer Fliegerbombe

Lampertheim (ots)

Am Mittwoch (15.04.) wurde der Polizeistation Lampertheim-Viernheim gegen 19.25 Uhr durch die Besitzerin einer Pferdekoppel ein verdächtiger Gegenstand in der Feldgemarkung nördlich des Ortsteils Hofheim gemeldet. Dieser wurde offensichtlich beim Umpflügen eines dortigen Ackers zutage befördert. Nach erster Inaugenscheinnahme durch eine Streifenwagenbesatzung wurde der Kampfmittelräumdienst verständigt, welche nach seinem Eintreffen an der Fundstelle entschied, die dort aufgefundene 10 Kilo schwere Weltkriegsbombe vor Ort mittels Sprengung zu entschärfen. Aus diesem Grund wurde ein ausreichend großer Sperrradius eingerichtet. Die Maßnahmen wurden durch die Freiwillige Feuerwehr Lampertheim-Hofheim und das Ordnungsamt Lampertheim unterstützt. Die Sprengung erfolgte um 22.15 Uhr und verlief problemlos.

Matthias Brosch, EPHK und PvD

