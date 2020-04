Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt/Dieburg: 63-jähriger Vermisster tot aufgefunden

Darmstadt/Dieburg (ots)

Der seit Karfreitag (10.04.) vermisste 63-jährige Mann aus Bessungen wurde am Mittwochnachmittag (15.04.) in einem Waldstück bei Dieburg tot aufgefunden. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen nach derzeitigem Kenntnisstand nicht vor. Nach der Öffentlichkeitsfahndung der Polizei hatte ein Passant das Fahrzeug des Mannes auf einem Parkplatz in der Straße "Auf der Moret" gefunden und die Polizei verständigt. Sofort eingeleitete Suchmaßnahmen führten zum Auffinden des Mannes in dem angrenzenden Waldstück.

Hinweis an die Medienvertreter: Wir bedanken uns für die Unterstützung bei der Fahndung und bitten die Öffentlichkeitsfahndung mit Lichtbildern zu löschen.

