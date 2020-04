Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Raunheim: Polizeieinsatz wegen des Verdachts des illegalen Glücksspiels

Raunheim (ots)

Mehrere Männer müssen sich nach einem Polizeieinsatz am späten Dienstagabend (14.04.) wegen des Verdachts des illegalen Glücksspiels strafrechtlich verantworten. Nach einem Hinweis konnten Polizeikräfte kurz vor Mitternacht in dem Keller eines Cafés insgesamt fünfzehn Männer im Alter von 32 bis 55 Jahren vorläufig festnehmen. Zuvor hatten die Beamten beobachtet, wie in dem Anwesen ein illegales Glücksspiel betrieben wurde. Über 51.000 Euro Bargeld, zwei Spielautomaten sowie Beweismittel stellten die Polizisten bei dem anschließenden Einsatz sicher.

Gegen den 42 Jahre alte Betreiber wurde Anzeige wegen des Verdachts der unerlaubten Veranstaltung eines Glücksspiels sowie des Verstoßes gegen das Schließungsgebot und Bewirtungsverbot erstattet. Die Gäste müssen sich wegen der vermeintlichen Teilnahme an dem unerlaubten Glücksspiel sowie dem Verstoß gegen das Ansammlungsverbot verantworten. Bei einem 38-Jährigen stellten die Polizeibeamten zudem ein verbotenes Einhandmesser sicher.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Sebastian Trapmann

Telefon: 06151/969 2411

Mobil: 0173/659 6516

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell