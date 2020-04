Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Oberzent/ Beerfelden: Ertappter Automatenaufbrecher lässt Werkzeug zurück

Oberzent (ots)

Bei dem Versuch einen Zigarettenautomaten am Marktplatz in Beerfelden aufzubrechen, machte der Täter am Samstag (11.4.) gegen 1.50 Uhr so viel Lärm, dass Anwohner aus dem Schlaf gerissen wurden und nach der Ursache schauten. Ertappt ließ der Unbekannte sein Schlagwerkzeug an Ort und Stelle zurück und flüchtete in die Dunkelheit.

Der gesuchte Mann ist etwa 1,80 Meter groß und war mit einem schwarzen Pullover und blaue Jeanshosen bekleidet. Zudem trug er eine schwarze Sturmhaube.

Wer weitere Hinweise zu dem Täter geben kann, wendet sich bitte an die Polizei (DEG) in Erbach. Telefon: 06062 / 9530.

