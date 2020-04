Polizeipräsidium Südhessen

POL-ERB: Mossautal OT Hüttenthal - Verkehrsunfall mit Personenschaden

Mossautal (ots)

Eine 42-jährige Frau aus Mossautal befuhr am Dienstag (14. April) mit ihrem Pkw die B460 in Hüttenthal mit Fahrtrichtung Marbach-Stausee. An der Kreuzung Untere Siegfriedstraße / Mossauer Straße kam es dann während des Linksabbieges zur Kollision mit dem entgegenkommenden PKW des 53-jährigen Hüttenthalers, der die B460 in Fahrtrichtung Hiltersklingen befuhr. Bei dem Zusammenstoß wurden beide Fahrzeugführer leicht verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf ca. 30.000 Euro beziffert. Während der Unfallaufnahme und der anschließenden Bergung der Fahrzeuge musste die Fahrbahn zeitweise gesperrt werden. Neben Rettungsdienst, Polizei und Hessen Mobil war die Freiwillige Feuerwehr Hüttenthal im Einsatz.

