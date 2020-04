Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lorsch: Alkoholisiert und berauscht mit dem Fahrrad unterwegs

Betäubungsmittel sichergestellt

Lorsch (ots)

Eine Streife der Polizeistation Heppenheim hat am frühen Samstagmorgen (11.04.) einen 42 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen. Der Lorscher war der Streife gegen 2 Uhr auf einem Fahrrad in der Nibelungenstraße in Schlangenlinien entgegengekommen und hatte sein Licht nicht eingeschaltet. Bei der anschließenden Kontrolle wurde deutlich Alkohol- und Drogeneinfluss festgestellt. Weiterhin konnte eine geringe Menge Amphetamin sichergestellt werden. Zur Blutentnahme musste er die Beamten auf die Dienststelle begleiten, wo Strafanzeige erstattet wurde.

Gefertigt: Ihrig, B., PHK

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Christiane Hansmann

Telefon: 06151/969-2410 o. mobil: 0152/218 83 783

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell