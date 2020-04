Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten

Riedstadt (ots)

Unfallort: 64560 Riedstadt-Wolfskehlen, Griesheimer Straße Unfallzeit: Ostermontag, 13.04.2020, 22:25 Uhr

Ein 29-jähriger Mann aus Wolfskehlen befuhr mit seinem Daimler die Griesheimer Straße von der B 26 kommend in Richtung Ortsmitte. Ein 20-Jähriger, der ebenfalls in Wolfskehlen wohnhaft ist, befuhr den asphaltierten Feldweg von der Grillhütte kommend und wollte nach links auf die Griesheimer Straße in Richtung Griesheim auffahren. Hierbei übersah er den vorfahrtsberechtigten Daimler. Es kam zum Zusammenstoß zwischen den beiden Pkw. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. In beiden Pkw wurden Fahrer und die jeweiligen Beifahrer verletzt. Alle Insassen erlitten Prellungen, Stauchungen und HWS. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 25.000 EUR.

Loosen, PHK

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Polizeistation Groß-Gerau



Telefon: 06152 175-0

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell