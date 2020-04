Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Unverletzt nach Pkw-Überschlag

Heppenheim (ots)

Glück im Unglück hatte am Donnerstag (09.04.) eine 23-jährige Autofahrerin aus dem Kreis Bergstraße. Die Frau hatte kurz vor 23:00 Uhr die Landesstraße 3120 von der Juhöhe in Richtung Heppenheim befahren, als sie aus bisher noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abkam und sich mit ihrem Fahrzeug überschlug. Sie konnte ihren Pkw unverletzt verlassen, wurde aber vorsorglich in einem der umliegenden Krankenhäuser untersucht. Am Pkw entstand Sachschaden von mehreren tausend Euro.

