Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Verkehrsunfallflucht

Riedstadt (ots)

Unfallort: K 158 zw. Stockstadt und Goddelau, Gemarkung Riedstadt Unfallzeit: Ostermontag, 13.04.2020, 16:57 h

Zwei junge Männer aus Goddelau befuhren mit ihrem Opel Astra die K 158 von Goddelau kommend in Richtung Stockstadt. Sie gaben an, dass ihnen ein anderer Pkw mitten auf der Fahrbahn entgegenkam und sie diesem ausweichen mussten. Bei diesem Ausweichmanöver geriet ihr Pkw auf den Grünstreifen, der Fahrer verlor die Kontrolle und das Fahrzeug überschlug sich. Anschließend kam der Astra nahe der Bahnlinie auf dem Dach zum Liegen. Die beiden Männer wurden leicht verletzt, am Pkw entstand Sachschaden.

Die Polizei sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Verkehrsunfall geben können.

Loosen, PHK

