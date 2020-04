Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Fischbachtal-Niedernhausen: Fahrradfahrer gestürzt

Fischbachtal (ots)

Ein 55-jähriger Mann aus Ober-Ramstadt befuhr am Sonntag, den 12.04.2020, gegen 18:40 Uhr mit seinem Fahrrad einen Waldweg von der Sportanlage Wersau kommend in Richtung Fischbachtal-Niedernhausen. Auf dem abschüssigen, nicht befestigten Waldweg, der in den Wersauer Weg in Niedernhausen mündet, verlor der Fahrradfahrer die Kontrolle über sein Fahrrad und stürzte schwer. Durch den Unfall zog sich der 55-Jährige schwere Verletzungen zu. Der Verunfallte wurde in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert. Der Sachschaden an dem Fahrrad wird auf mehrere Hundert Euro beziffert.

Berichterstatter: Mohrmann, PK

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Polizeidirektion Darmstadt-Dieburg

Polizeistation Dieburg

Groß-Umstädter-Straße 82

64807 Dieburg

Kessler, PHK

Telefon: 06071 / 9656-0

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell