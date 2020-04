Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Ginsheim: PKW mit Stahlkugel beschossen

Ginsheim (ots)

Am Ostersonntag (12.04.) gegen 12:25 Uhr befuhr eine 61-jährige Frau mit ihrem Fahrzeug die Rheinstraße in Ginsheim in Richtung Ortsmitte. In Höhe eines Spielwarenladens schoss ein noch unbekannter Täter eine Stahlkugel auf den fahrenden PKW und beschädigte hierbei die Seitenscheibe des Fahrzeuges. Die Fahrzeugführerin wurde hierdurch außerdem leicht verletzt. Die Polizei in Bischofsheim ermittelt nun wegen gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr, gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf den oder die Täter geben können werden gebeten, sich bei der Polizeistation in Bischofsheim unter der Telefonnummer 06144/9666-0 zu melden.

Berichterstatter: PHK Ploch, Polizeistation Bischofsheim

EPHK Bösl, Polizeiführer vom Dienst

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt



Telefon: 06151 - 969 2400

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell