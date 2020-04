Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Raunheim: Lieferwagen brannte - Polizei bittet um Hinweise

Raunheim (ots)

Um kurz nach 01:00 Uhr am Ostersonntag (12.04.) wurde der Rettungsleitstelle Groß-Gerau der Brand eines Lieferwagens in Raunheim gemeldet. Beim Eintreffen der Rettungskräfte stand der in der Ringstraße, gegenüber der Einmündung des Schnelser Weges in einer von mehreren Parkbuchten, abgestellte Opel Vivano bereits nahezu vollständig in Brand. Zwei benachbarte Fahrzeuge waren durch Hitzeeinwirkungen des brennenden Lieferwagens ebenfalls beschädigt worden. Die eingesetzte Feuerwehr Raunheim konnte den Brand schnell unter Kontrolle bekommen und löschen. Dabei wurde niemand verletzt. Warum das Fahrzeug gebrannt hatte, ist derzeit noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache und Schadenshöhe aufgenommen. Sie bittet in dieser Sache um Hinweise unter der Rufnummer 06142 / 696-0. Gefertigt: EPHK René Bowitz, PvD, Tel.: 06151 / 969-3030

