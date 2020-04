Polizeipräsidium Südhessen

POL-ERB: Michelstadt: Zeugenaufruf nach Parkrempler

Michelstadt (ots)

Am Samstag, den 11. April kam es auf dem Kundenparkplatz vor einem Einkaufsmarkt in der Walter-Rathenau-Allee zu einem Verkehrsunfall. Der Verursacher touchierte mutmaßlich beim Ein- bzw. Ausparken das Fahrzeug eines 21-jährigen Reichelsheimers. Er bemerkte den Zusammenstoß und meldete dies am Informationsschalter des Einkaufsmarktes. Jedoch wurde versäumt, die Personalien des Mannes zu notieren. Der entstandene Sachschaden beträgt mindestens 200 Euro.

Der Verursacher und mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation in Erbach zu melden.

