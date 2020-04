Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Verkehrsunfallflucht in Dornheim

Groß-Gerau (ots)

In Dornheim ereignete sich in der Zeit von Freitag 10.04. bis Samstag 11.04.2020 in der Taunusstraße ein Verkehrsunfall, wo sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. Der unbekannte Fahrzeugführer fuhr die Taunusstraße in Richtung Friedrich-Ebert-Straße und beschädigte beim vorbeifahren zwei ordnungsgemäß abgestellte PKW an den Aussenspiegeln. Es entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 200 EUR. Hinweise zum verkehrsunfall nimmt die Polizeistation in Groß-Gerau entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Polizeistation Groß-Gerau



Telefon: 06152/175-0

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell