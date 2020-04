Polizeipräsidium Südhessen

POL-ERB: Beerfelden-Rothenberg: Motorradunfall mit verletzter Person

Oberzent (ots)

Am Karfreitag, den 10. April ereignete sich gegen 14:30 Uhr ein Verkehrsunfall auf der L3410 zwischen Beerfelden und Rothenberg. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wird davon ausgegangen, dass der Fahrer einer blauen Yamaha in einer Rechtskurve in Fahrtrichtung Rothenberg in den Gegenverkehr geriet. Ein entgegenkommender 26-jähriger Mann aus Obertshausen konnte mit seinem Motorrad noch rechtzeitig ausweichen und somit eine Kollision verhindern. Er stürzte jedoch hierbei und zog sich leichte Verletzungen zu. Der Schaden an dem von ihm geführten Motorrad wird auf mindestens 10.000 Euro geschätzt. Ob der Fahrer der blauen Yamaha den Unfall bemerkt hatte, ist unklar.

Die Polizei erhofft sich durch diesen Zeugenaufruf weitere Hinweise auf den Motorradfahrer sowie zu seinem Motorrad. Hiervon ist lediglich bekannt, dass es sich um eine blaue Yamaha des Typs R1 oder R6 handelt, welche eine gelbe "46" auf der Frontverkleidung trägt.

