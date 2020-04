Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Griesheim: Pkw fängt Feuer in Tiefgarage

Griesheim (ots)

Am Donnerstag (09.04.) gegen 17.20 Uhr löste ein 76 Jahre alter Mann in der Heinrich-Heine-Straße einen Großeinsatz der Feuerwehr aus. Bei Arbeiten an seinem VW Käfer, fing dieser plötzlich an zu brennen. Der Mann konnte unverletzt die Tiefgarage, in welcher sein Auto stand, verlassen und die Feuerwehr verständigen. Diese kam vor Ort und konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Durch den Brand wurden in der Tiefgarage verlaufende Abflussrohre sowie zwei weitere Fahrzeuge beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf mehrere zehntausend Euro. Zur genauen Brandursache können derzeit keine Angaben gemacht werden. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

