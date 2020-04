Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Büttelborn: Einbrecher erbeuten Schmuck und Geld

Polizei sucht Zeugen

Büttelborn (ots)

Am Mittwoch (08.04.), im Zeitraum zwischen 17 und 22 Uhr, verschafften sich Kriminelle Zutritt in ein Wohnhaus in der Uhlandstraße.

Nach derzeitigem Kenntnisstand entwendeten die Kriminellen diverse Schmuckstücke und Geld. Danach konnten sie unerkannt flüchten.

Wer Hinweise zum Sachverhalt geben kann, wird gebeten, sich bei der Ermittlungsgruppe der Polizei in Groß-Gerau unter der Rufnummer 06152/175-0 zu melden.

