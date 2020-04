Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lorsch/ Einhausen: Zwei Vereinsheime und ein Wohnmobil aufgebrochen

Lorsch/ Einhausen (ots)

Auf der Suche nach Beute wurden zwischen letztem Freitag (3.4.) und Sonntag (5.4.) zwei Vereinsheim und ein Wohnmobil aufgebrochen. Die Täter stahlen eine Kettensäge. Der bei den Taten verursachte Sachschaden, bei denen mehrere Türen und ein Fenster beschädigt worden sind, ist mindestens 2000 Euro hoch.

Die Kettensäge wurde aus dem Vereinsheim in Lorsch, an der Landesstraße 3111, mitgenommen. In Einhausen/ Groß-Hausen wurden die Lagerräume des Hundesportvereins durchsucht. Ein auf dem Gelände abgestelltes Wohnmobil wurde ebenfalls angegangen. In beiden Fällen war für die Täter wohl nichts zu holen.

Die Kriminalpolizei (K 21/22) geht davon aus, dass die Taten von denselben Personen begangen worden sind. Wer Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich unter der 06252 / 7060 bei den Ermittlern in Heppenheim zu melden.

