Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Walldorf

Zeppelinheim

A 5: Keinen Führerschein, falsche Kennzeichen & ein nicht zugelassenes Fahrzeug

Zivilfahnder nehmen 31-Jährigen fest

Walldorf (ots)

Ein 31 Jahre alter Mann muss sich nach seiner Festnahme am Mittwochnachmittag (08.04.) gleich in mehreren Verfahren strafrechtlich verantworten. Kurz vor 15 Uhr hielten die Zivilfahnder den Kölner auf der Autobahn 5 bei Walldorf an. Bei der anschließenden Kontrolle gab der Gestoppte an, seinen Führerschein und den Fahrzeugschein zu Hause vergessen zu haben. Ermittlungen ergaben jedoch, dass ihm die Fahrerlaubnis im Dezember 2018 entzogen wurde. Zudem stellten die Fahnder fest, dass ein falsches Kennzeichen an seinem Wagen angebracht waren. Diese waren für ein anderes Fahrzeug ausgegeben. Es folgte die Festnahme und die Sicherstellung von Autoschlüssel und Kennzeichen. Die Polizisten erstatteten Strafanzeige unter anderem wegen des Verdachts der Urkundenfälschung, des Kennzeichenmissbrauchs und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

