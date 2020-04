Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt - Kranichstein: Nachtrags-/ Ergänzungsmeldung zu : Kellerbrand im Mehrfamilienhaus

Darmstadt (ots)

Entgegen der Erstmeldung, dass im Zusammenhang mit dem Brand in dem Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses in der Grundstraße (wir haben berichtet), am Mittwochabend (8.4.), niemand verletzt wurde, muss hier nachfolgend ergänzt werden, dass ein 8-jähriges Kind vorsorglich, aufgrund des Verdachts einer Rauchgasvergiftung, in ein Krankenhaus gebracht wurde.

Unsere Bezugsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/4568008

