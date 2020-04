Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Pfungstadt-Hahn: Mehrere Stromkästen mit Farbe beschmiert

Polizei nimmt 19-Jährigen fest

Pfungstadt (ots)

Ein 19-jähriger Griesheimer wird sich nach seiner Festnahme in der Nacht zum Donnerstag (8.-9.4.) wegen des Verdachts der Sachbeschädigung zukünftig strafrechtlich verantworten müssen.

Ein Zeuge hatte gegen Mitternacht die Polizei verständigt, nachdem er mehrere junge Männer beobachten konnte, die sich auf verdächtige Art und Weise in der Gernsheim Straße zu schaffen machten und dann in unterschiedliche Richtungen wegrannten wobei eine Person in ein Auto stieg und davonfuhr. Die alarmierten Polizisten konnten daraufhin das beschriebene Fahrzeug lokalisieren und den Griesheimer, am Steuer des Wagens, im Bereich der Landestraße 3303, Richtung Griesheimer Kreuz, stoppen. Bei seiner Kontrolle stellten die Beamten frische Farbspritzer an seiner Kleidung fest und eine Sturmhaube in seinem Auto sicher. Bei der Absuche der Gernsheimer Straße zeigten sich, passend zu den Spuren an der Bekleidung, frische Schmierereien an sechs Stromkästen. Die Beamten erstatten Anzeige. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurde der Tatverdächtige nach Hause entlassen. Die Ermittlungen zu den mutmaßlichen Mittätern dauert derweil an. Die weiteren Untersuchungen hierzu hat die Dezentrale Ermittlungsgruppe in Pfungstadt übernommen. Hinweise werden von den Beamten unter der Rufnummer 06157/95090 entgegengenommen.

