Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Fahrmanöver endet in Waschanlage

Mörfelden-Walldorf (ots)

Das Fahrmanöver einer 25-Jährigen in der Nacht zum Mittwoch (08.04.), gegen 3 Uhr, auf einem Tankstellengelände in der Industriestraße, endete in der Waschanlage.

Während sich der eigentliche Wagenlenker im Verkaufsraum der Tankstelle befand, begab sich die 25-jährige Beifahrerin aus Bad-Kreuznach ans Steuer. Um die Wartezeit auf ihren Freund zu überbrücken, drehte sie nach derzeitigem Kenntnisstand einige rasante Runden auf dem Gelände. Im Zuge des Manövers, krachte die 25 Jahre alte Frau mit dem Auto in die Waschanlage der Tankstelle. Ersten Erkenntnissen zufolge zog sie sich hierbei leichte Verletzungen zu. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro. Im Rahmen der Unfallaufnahme, stellten die Ordnungshüter erheblichen Alkoholgeruch bei der Dame fest. Ein Atemalkoholtest zeigte 1,24 Promille an. Sie musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Eine erforderliche Fahrerlaubnis besitzt die 25-Jährige nach derzeitigem Kenntnisstand nicht.

Ob der vorige Alkoholkonsum oder die fehlende Fahrpraxis der 25-Jährigen zur Entstehung des Unfalls führten, muss im Rahmen polizeilicher Ermittlungen geprüft werden.

