Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Viernheim: Alkoholisiert und ohne Führerschein unterwegs

Viernheim (ots)

Ein 40 Jahre alter BMW-Fahrer wurde am Dienstagabend (7.4.) angezeigt, weil er ohne Führerschein und unter Alkoholeinfluss mit dem Auto unterwegs war. Während der Streifenfahrt fiel der BMW der Polizeibesatzung gegen 22.45 Uhr in der Kirschenstraße auf. Trotz eindeutiger Anhaltezeichen beschleunigte der Wagen. Mit Blaulicht und Martinshorn nahmen die Beamten der Polizeistation Lampertheim-Viernheim die Verfolgung auf und konnten das Auto schlussendlich in der Straße "Am Stockfeld" stoppen. Neben der Anzeige wird zudem ein Ordnungswidrigkeitsverfahren gegen den Viernheimer eingeleitet, weil er falsche Personalien angab. In einem gesonderten Verfahren haben die Beamten auch Ermittlungen gegen den BMW-Halter eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Christiane Hansmann

Telefon: 06151/969-2410 o. mobil: 0152/218 83 783

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell