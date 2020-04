Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Heppenheim: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Heppenheim (ots)

Am Dienstag (07.04.) zwischen 15:30 Uhr und 17:00 Uhr beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Ernst-Schneider-Straße in Höhe der Hausnummer 5 einen ordnungsgemäß abgestellten PKW BMW. Der beschädigte Pkw, ein silberner 3er BMW, war in einer eingezeichneten Parkfläche geparkt.

Der bislang unbekannte Unfallverursacher beschädigte den silbernen BMW an der hinteren Stoßstange, vermutlich beim Ein- oder Ausparken.

Der Fremdschaden beläuft sich auf circa 3000,-EUR.

Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Heppenheim, unter der Telefonnummer 06252/706-0 entgegen.

