Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Gerau: Immer der Nase nach

Polizei stellt Drogen sicher

Groß-Gerau (ots)

Beamte der Polizeistation Groß-Gerau stellten am Montagabend (06.04.), gegen 20.30 Uhr, während einer Fußstreife im Stadtgebiet starken Marihuana-Geruch fest.

Getreu nach dem Motto "Immer der Nase nach", konnten drei Personen im Bereich der Stadtkirche festgestellt werden. Beim Erblicken der Ordnungshüter warf eine 21-Jährige aus der Gruppe einen Joint weg. Im Rahmen der Personenkontrolle konnten weitere Utensilien, die dem Drogenkonsum zuzuordnen sind, aufgefunden werden. Neben dem sichergestellten Joint, konnten die Ordnungshüter in einer dortigen Regenrinne weitere neun Gramm Amphetamin in amtliche Verwahrung nehmen. Ob die versteckten Drogen in der Regenrinne der Gruppe zuzuordnen sind, müssen die weiteren Ermittlungen zeigen.

Nach Abschluss der Maßnahmen wurde die Gruppe in Bezug auf das Infektionsschutzgesetz mündlich verwarnt. Sie erhielten einen Platzverweis und mussten unverzüglich die Örtlichkeit verlassen.

